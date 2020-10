Politie ontdekt illegaal feest in Brusselse shishabar met tientallen aanwezigen

De politie heeft vrijdagavond een illegaal feest ontdekt in een shishabar in de Brusselse gemeente Anderlecht, met tientallen aanwezigen. Nochtans moesten alle cafés in de hoofdstad de deuren sluiten. Toen de politie het feest wilde stilleggen, kwam het tot een geduw en getrek met de politiediensten.

De politie controleerde de shishabar in de buurt van het Brusselse zuidstation, na een telefonische tip. Toen een patrouille ter plaatse ging, leek er op het eerste gezicht niets aan de hand. Alle Brusselse cafés en restaurants zijn sinds 7 oktober gesloten, en ook hier waren de rolluiken naar beneden.

Maar een alerte agente hoorde lawaai binnen. Toen de patrouille toch naar binnen ging, ontdekten ze tientallen feestvierders.

Achter de gesloten rolluiken van deze shishabar werd stiekem feest gevierd. Foto: Google Streetview

Amper mondmaskers

“Het kwam meteen tot een geduw en getrek, omdat verschillende aanwezigen probeerden te vluchten”, zegt de politiezone Zuid. Alle aanwezigen riskeerden een boete wegens het niet naleven van de coronaregels. Op videobeelden die ondertussen op sociale media zijn opgedoken, is te zien dat heel wat aanwezigen geen mondmasker droegen.

Volgens sommige bronnen waren er meer dan 100 aanwezigen, maar dat kan de politiezone niet bevestigen. “Er is een proces-verbaal opgemaakt tegen de uitbater, omdat hij zijn shishabar openhield in weerwil van de coronamaatregelen. Tegen verschillende aanwezigen is een proces-verbaal opgesteld wegens weerspannig gedrag.”

De andere aanwezigen kregen een pv wegens het niet naleven van de coronamaatregelen.