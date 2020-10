UITSLAG RONDE VAN VLAANDEREN 2020. Mathieu van der Poel klopt eeuwige rivaal Wout van Aert in een episch duel en wint zijn eerste Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel heeft de 104e Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven na een episch duel met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. De Nederlander klopte onze landgenoot in een millimetersprint in Oudenaarde. Wereldkampioen Julian Alaphilippe zat mee in de beslissende vlucht, maar viel op 35 kilometer letterlijk weg na een botsing met een motard. Alexander Kristoff won de spurt om de derde plaats.