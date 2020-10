Sam Maes start WB-seizoen reuzenslalom met 18de plaats in Sölden, zege voor jonge Noor Lucas Braathen

Het Belgische skiën blijft op niveau presteren. Na een moeilijke winter en een materiaalwissel slaagde de Antwerpse Oostenrijkenaar Sam Maes (22) erin het seizoen te starten met een 18de plaats bij de WB-opener in de reuzenslalom op de gletscher van het Oostenrijkse Sölden. De zege was voor...

Een serieuze opsteker dus voor Maes. Het toptalent was na een mindere winter teruggevallen in de ranking en kon daarom slechts starten met startnummer veertig. Maar de omstandigheden waren in Sölden van die aard - stralende zon en lekker koud - dat de piste in de eerste manche goed standhield. Maes profiteerde hiervan om met zijn hoog startnummer toch de 21ste tijd te realiseren, ondanks enkele foutjes in het onderste gedeelte van de piste. In de tweede manche probeerde Maes vooral zijn WB-punten veilig te stellen maar reed hij uiteindelijk toch nog de elfde tijd wat hem in het totaal op de achttiende plaats deed eindigen.

De zege was voor de jonge Noor Lucas Braathen (20) skiede een sterke tweede reeks, wat hem zijn eerste WB-zege ooit opleverde. Ook opvallend: halve Belg Vincent Kriechmayr scoorde zijn eerste WB-punten ooit in de reuzenslalom. De specialist van de snelle nummers - met Belgische moeder - sloot de openingswedstrijd van het WB-seizoen af op de 24ste plaats.