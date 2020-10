De fans zijn de situatie bij STVV grondig beu. Zaterdagavond hingen ze al een groot spandoek met het opschrift ‘Pinto, Meekers, Tateishi, Muscat out! 6/27 shame on you!’ op op Stayen. Zondag volgde een open brief op Facebook. Daarin eisen de fans “een gesprek met de echte verantwoordelijken van het falende sportief beleid”.