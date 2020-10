Voor het eerst in tweede golf meer dan 300 besmettingen op één dag in Limburg

Hasselt - In de week van 8 tot 14 oktober testten 1.508 Limburgers positief op het coronavirus. Dat is een stijging van 114 procent ten opzichte van de week ervoor. Voor het eerst in de tweede golf komen er op één dag meer dan 300 nieuwe besmettingen bij.

Op 14 oktober testten 319 Limburgers positief op Covid-19. Ter vergelijking: tijdens de piek van de eerste golf, op 10 april, waren dat er 324. Al werd er toen wel minder getest. Tussen 8 en 14 oktober was 6,8 procent van alle testen in Limburg positief. Dat is nog steeds de laagste positiviteitsratio van het hele land. De R-waarde bedraagt momenteel 1,59. Dat betekent dat 100 besmette Limburgers er gemiddeld 159 andere besmetten. Met een incidentie van 252 besmettingen per 100.000 inwoners blijft onze provincie het minst zwaar getroffen. In Luik is de incidentie het hoogst: daar raakten de afgelopen week 1.252 op 100.000 inwoners besmet. In de Limburgse ziekenhuizen zijn momenteel 60 Covid-patiënten gehospitaliseerd, evenveel als gisteren. Het aantal patiënten dat intensieve zorgen krijgt, nam wel toe van 14 naar 18.

Intussen neemt in vrijwel alle Limburgse gemeenten het aantal nieuwe besmettingen toe. Enkel Halen en Herstappe hebben nog een incidentie van minder dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners op twee weken tijd. In Halen werden de afgelopen twee weken ‘slechts’ zeven nieuwe besmettingen geteld, Herstappe is tot nog toe coronavrij. De gemeente met de hoogste incidentiegraad is Voeren. Daar werden de voorbije twee weken 41 nieuwe besmettingen geteld, goed voor een incidentie van 982. Daarna volgen Heusden-Zolder (413), Hamont-Achel (399), Alken (396) en Beringen (386).

In absolute aantallen blijft Hasselt de zwaarst getroffen Limburgse gemeente. In de provinciehoofdstad testten de afgelopen twee weken 199 mensen positief op het virus. De top vijf wordt vervolledigd door Beringen (180 nieuwe besmettingen), Genk (162), Heusden-Zolder (140) en Maasmechelen (135).