“Levensgevaarlijk ‘nietspad’ langs Kinrooise dodenweg hoog op de agenda”

Kinrooi - Uit Het Grootste Limburgonderzoek bleek dat de gemeente Kinrooi het uitstekend doet; onder meer op het vlak van dienstverlening en betrokkenheid bij het beleid hoort de grensgemeente bij de top van Limburg. Burgemeester Jo Brouns, die zich trouwens tot de meest zichtbare burgemeesters mag rekenen, blijft echter kloppen op de nagel van de verkeersveiligheid.

“De Kinrooiersteenweg tussen Kinrooi en Neeroeteren is ons al jaren een doorn in het oog”, aldus Brouns. “Deze gewestweg is een echte dodenweg: vorig jaar alleen al lieten er vier automobilisten het leven. Dit soort wegen dateert uit de periode toen men nog met paard en kar de baan op trok. De bomen staan bijna op het wegdek en maken uitwijken onmogelijk. De kleinste stuurfout kan een automobilist fataal worden. Zelfs tegen een lage snelheid is een klap tegen zo’n boom vaak fataal. De Kinrooiersteenweg prijkt dan ook op de weinig benijdbare 7de plaats van de meest gevaarlijke fietssituaties in Limburg. Naar aanleiding hiervan hebben we bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nog maar eens gepleit voor de aanleg van dubbelzijdige fietspaden achter de bomenrij. Ook bij onze gouwgenoot, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, trokken we aan de alarmbel. We pleiten voor het zo snel uitvoeren van een eerste fase: van Kinrooi tot aan de Kinrooier Dijk. In een tweede fase volgt dan het traject tot in Voorshoven. Het AWV heeft na nogmaals aandringen, aangegeven dat deze weg hoog op de agenda staat en prioriteit krijgt. Hopelijk komt er nu heel snel een doorbraak in dit dossier zodat het levensgevaarlijk ‘nietspad’ langs de weg een volwaardig fietspad wordt.”