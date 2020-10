Corona gooit roet in eten van 1.600 LasAnja’s voor Kom op Tegen Kanker

Tessenderlo -

De verstrengde coronamaatregelen gooien ook roet in het eten in de lasagne-plannen van Marco Verrienti. De Looienaar hoopte om 1.000 zogenaamde LasAnja’s te verkopen voor Kom op Tegen Kanker nadat zijn echtgenote Anja Appelen (43) overleed aan een hersentumor. “Er waren al 1.600 bestellingen binnen, maar uitstel is geen afstel.”