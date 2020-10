Philippe Albert analyseert ex-club: “Wat Charleroi nog mist? Een trofee”

Gouden Schoen in 1992, drie titels met Anderlecht en KV Mechelen, één beker, 41 keer Rode Duivel, twee WK’s en vijf jaar Engeland met Newcastle United en Fulham. Voilà de actieve voetbalcarrière van Philippe Albert (53). Tegenwoordig is Prince Albert een veelgevraagd analist. Bij ons laat hij zijn licht schijnen over ex-club Charleroi.