Eén weekend. Zo lang kreeg de Belg nog van de regering om voor minstens vier weken afscheid te nemen van de horeca. Net genoeg voor een laatste date, een studentenactiviteit of een moeder-dochter-weekend, zo bleek zaterdag in Hasselt.

Eerst even terug naar 12 maart. Op een persconferentie kondigt premier Sophie Wilmès aan dat de horeca voor drie weken moet sluiten. De termijn gaat één dag later om middernacht in. Her en der barstten ...