VRT-radiomis zondag vanuit Sint-Martinuskerk Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - De eucharistieviering op Radio 1 (VRT) van zondag 18 oktober wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de Sint-Martinuskerk van Herk-de-Stad. Dat is de hoofdkerk in Herk-de-Stad.

De mis in de kerk van Herk-centrum is op de radio te horen van 10 tot 11 uur. In de viering gaat pastoor-moderator August Coppejans voor. Wegens de radiomis wordt het aanvangsuur van de mis gewijzigd. Sinds de herschikking van de misvieringen wordt de mis in de Sint-Martinusparochie om 9.30 uur gehouden. De Sint-Martinusparochie heeft een lange traditie in het verzorgen van eucharistievieringen die live door de VRT worden uitgezonden.