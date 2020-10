Standard sleept verdiend punt uit de brand tegen Club Brugge dankzij discutabele strafschop in slotfase

Club Brugge staat voorlopig gelijk met Charleroi aan de leiding van de Jupiler Pro League na een duur bevochten 1-1 op Standard. Diatta zette blauw-zwart op voorsprong, maar de Rouches scoorden in de slotfase na een discutabele penalty. Eerder had Simon Mignolet al een (onterechte) penalty gered van Lestienne en had de Brugse defensie een resem kansen cadeau gedaan aan de thuisploeg.