AA Gent met de billen bloot tegen Cercle Brugge: klungelende Buffalo’s verkeren na 5-2-blamage opnieuw in crisis

AA Gent kon op bezoek bij Cercle Brugge op geen enkel moment de partij controleren en slaagde er nooit in om een vervolg te breien aan de hoopgevende 5-1 zege tegen Beerschot. De Gentse defensie toonde zich allerminst bedrijfszeker en zelfs na de snelle gelijkmaker, bleven de Buffalo’s ondermaats presteren. De fans van Cercle Brugge kirden doorlopend van de pret dankzij de bevliegingen van Hotic, de sierlijke passeerbewegingen van Musaba en de trefzekerheid van Ugbo. AA Gent terug naar af: De Decker kampt met veel kopzorgen in aanloop naar de Europese partij op bezoek bij Slovan Liberec.

Ook in dit wedstrijdverslag kunnen we niet om de gevolgen van de coronapandemie heen. De bezoekers lieten zaterdagmiddag Ngadeu in Gent, de Kameroense centrale verdediger onderging na thuiskomst van interlandverplichtingen ...