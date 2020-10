De ravage in het Giro-klassement na de tweede tijdrit: enkel Kelderman op minder dan twee minuten van Almeida

Aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen. De uitdagers van Maglia Rosa Joao Almeida hebben zondag geen andere keuze meer nadat ze zaterdag in de tijdrit alweer een pandoering kregen van de Portugees van Deceuninck-Quick-Step. Enkel nummer twee, Wilco Kelderman, verloor van de topfavorieten minder dan een minuut op Almeida. En ook Brandon McNulty, een 22-jarige Amerikaan van UAE Team Emirates deed een gouden zaak. Hij werd derde in de tijdrit en springt van de elfde naar de vierde plek in de stand.