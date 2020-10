Kunnen we onze feestdagen nog redden? “Twee maanden zijn net voldoende om de curve om te buigen”

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) heeft er goede hoop op dat de sombere coronacijfers door de verstrengde maatregelen van het Overlegcomité weer de goede richting uit zullen gaan. Op tijd voor Kerst en Nieuwjaar? “Dat is toch de bedoeling. Een normale Kerst zal het niet zijn, maar wel één met minder maatregelen.”

Na twaalf dagen zouden we volgens professor Van Ranst de gevolgen van de verstrengde maatregelen moeten zien. “Dat hebben we ook bij de vorige ingrepen gezien. Zo’n pandemie, dat is een tanker: die krijg je moeilijk gedraaid. Maar het gaat eigenlijk niet om de maatregelen,maar om de mensen: of zij zich eraan houden. Want als ik vandaag e-mails krijg van mensen die zeggen dat ze ‘het er dit weekend nog eens goed van gaan nemen’ en ‘de horeca gaan ondersteunen’: dat kan ik niet steunen. Burgerzin: dat woordje moeten we dringend maar weer eens afstoffen.”

Feestdagen

Zijn de feestdagen gered als iedereen zich aan deze maatregelen houdt? “Dat is toch de bedoeling. Daarom was het ook zo urgent: twee maanden zijn net voldoende om de curve om te buigen. Maar dan hadden we geen maand langer moeten wachten. Natuurlijk zal de teller dan niet op nul staan. Dus een Kerst zoals altijd: neen! Maar wel één met minder maatregelen, met minder problemen. En dat is ook erg belangrijk voor de horeca.”

“Kijk, je wil natuurlijk altijd naar het niveau van Nieuw-Zeeland, waar het leven weer zo goed als normaal doorgaat. Maar goed, dat is een eiland, en België is een klein land op het kruispunt van Europa: dat is wishful thinking. Ik zou al blij zijn als we straks weer op het niveau van deze zomer zitten, met zo’n 80 tot 100 nieuwe besmettingen per dag. We hebben al bewezen dat we dát niveau kunnen aanhouden.”

Klopt het dat we ondertussen ook weer meer besmettingen op scholen zien? “Tja, als het virus in de samenleving om zich geen grijpt, dan is dat ook op scholen het geval. Dat zijn geen aparte werelden. Maar goed,we hebben als maatschappij beslist dat het belangrijk is om het onderwijs open te houden, dan moeten we daar moeite voor doen. Jongeren slechts om de week naar school sturen, zou bovendien ook een grote impact hebben op de economie, want dan moeten de ouders van de jongste leerlingen weer halftijds thuisblijven.”

LEES OOK. Avondklok, sluiting horeca, telewerk … Drastische maatregelen, maar hebben ze eigenlijk wel zin?

Ronde van Vlaanderen

Zondag vindt de Ronde van Vlaanderen plaats. Traditioneel een volksfeest, maar Van Ranst vreest niet voor grote problemen morgen. “Dat honderdtal fietsers zelf zijn sowieso het probleem al niet. En ik zie dat de organisatie er ook alles aan gedaan heeft om samenscholingen op de belangrijke punten langs het parcours te vermijden. Als er dan toch een paar verdwaalde zielen naar het parcours komen om het peloton drie seconden voorbij te zien zoeven: ook dat zal geen cluster opleveren. Maar nog beter is het om gewoon thuis te blijven: op je televisie is de wedstrijd toch veel beter te zien. Zolang je van je living geen supporterscafé maakt!”