In het Turkse kapsalon Hamza op de Hasseltsepoort in Bilzen brak zaterdagmiddag rond 12.30 uur brand uit in het toilet van het kapsalon. De kapper en twee klanten konden veilig buiten raken. Door de schade blijft het kapsalon enkele dagen gesloten.

Om nog onbekende reden brak er zaterdagmiddag brand uit in het kapsalon Hamza op de Hasseltsepoort in Bilzen. “Ik was net bezig met het knippen van een klant toen we een doordringende brandgeur opmerkten ...