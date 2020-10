Onderzoek naar lokale impact van corona

Leopoldsburg -

Het gemeentebeleid wil een duidelijk beeld krijgen van hoe de burgers het leven in coronatijden ervaart en en waar de prioriteiten moeten liggen om hen te ondersteunen in deze bijzondere tijden. Vandaar de oproep naar een onderzoek via

www.leopoldsburg.be/coronaonderzoek.

Uiteraard is dit volledig anoniem. Het resultaat wordt gebruikt om het beleid af te stemmen op wat in Leopoldsburg nodig is, morgen en op langere termijn.

Deelnemen kan tot en met 10 november. Heb je nog vragen? Mail naar impactmonitor@debetrokkenpartij.be. SB