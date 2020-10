“Als je kanker hebt, maak dan je eigen regels”, zegt Liesbeth Van Impe (43). Zij kan het weten, want in 2019 werd borstkanker bij haar vastgesteld en dat was voor haar de aanleiding om Een Gids door Kankerland te schrijven. “Een boek voor kankerpatiënten”, aldus Liesbeth, “maar ook voor de mensen in hun omgeving.”