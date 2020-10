Giulio Ciccone gaat zaterdag niet meer van start in de veertiende rit van de Ronde van Italië. De Italiaan is ziek, maar zijn team Trek-Segafredo benadrukt dat hij deze Giro telkens negatief testte op corona.

De 25-jarige Ciccone, in de Tour van 2019 nog twee dagen geletruidrager en ook al tweemaal ritwinnaar in zijn Giro-verleden, leed begin september nog aan COVID-19. “Zijn fysieke conditie was toch goed ...