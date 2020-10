Dader van onthoofding van leraar in Parijs is 18-jarige Tsjetsjeen uit Moskou, nog eens vijf mensen opgepakt

De dader van de onthoofding van een Franse leraar vrijdag in de buurt van Parijs, was een 18-jarige man van Tsjetsjeense origine die in de Russische hoofdstad Moskou woonde. Dat heeft een bron bij het Franse gerecht bevestigd. Inmiddels zijn al negen mensen opgepakt in verband met de terreuraanslag. Het slachtoffer is de 47-jarige leraar Samuel Paty.