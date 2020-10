Tongerse antiekmarkt van zondag afgelast

Tongeren -

Ondanks het feit dat ze verstrengde coronamaatregelen pas vanaf maandag in voege treden, zal er morgen, zondag 18 oktober, geen antiekmarkt worden georganiseerd in Tongeren. In samenspraak met burgemeester Patrick Dewael besliste schepen van Economie Marc Hoogmartens om de jongste coronamaatregelen waarbij ook antiek- en brocantemarkten een maand verboden worden, met onmiddellijke ingang toe te passen. “Hoe zeer Tongeren ook de antiekmarkt in zijn hart draagt, steeds wordt de veiligheid van handelaars en bezoekers vooropgesteld. Dank voor uw begrip in deze bijzondere omstandigheden”, laat de schepen weten.

DiRo