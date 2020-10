Tussen 7 en 13 oktober kwamen er in onze provincie 1.293 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat is een verdubbeling van de week ervoor. Het aantal blijft wel lager dan in de rest van het land.

Het is al de zesde dag op rij dat het aantal besmettingen in onze provincie met 100 procent of meer stijgt. Gemiddeld testten de afgelopen week 184,7 Limburgers per dag positief op Covid-19. Op 12 oktober ...