Peperduur foutje: Rolls-Royce knalt tegen Lamborghini aan

Een ongeval zoals je ze niet vaak ziet. Twee luxewagens zijn in het Britse Walsal tegen elkaar gebotst. De bestuurder van de Lamborghini vertraagde voor een leerling-chauffeur, maar de Rolls-Royce is te dichtbij en reageert niet snel genoeg waardoor hij keihard tegen de rode Lamborghini knalt. Beide wagens zijn zwaar beschadigd, rook komt uit de motorkap. Reden genoeg voor de chauffeur van Rolls-Royce om te benen te nemen. Daarmee laat hij zijn wagen, die zo’n slordige 260.000 euro waard is, achter. De politie is momenteel op zoek naar de man.