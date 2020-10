Robinho is alweer weg bij Santos na aanhoudend protest

Na aanhoudend protest van supporters en sponsors is het contract van de Braziliaanse aanvaller Robinho bij Santos in onderling overleg opgeschort, opdat de ex-international zich volledig kan concentreren op de rechtszaak die in Italië tegen hem loopt, zo maakte de club vrijdag bekend.

De honderdvoudig Braziliaans international (28 doelpunten) werd in 2017 door een Italiaanse rechtbank veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor deelname aan een groepsverkrachting in een Milanese nachtclub. Tegen die uitspraak tekende hij beroep aan. Door het contract op te schorten, kan hij zich nu ten volle concentreren op die beroepsprocedure. De voetballer zegt onschuldig te zijn. In 2009 werd hij al eens beschuldigd van verkrachting, toen hij nog voor het Engelse Manchester City speelde. In die zaak werd de 36-jarige Braziliaan later vrijgesproken.

Zo komt er dus voorlopig geen vierde passage voor Robinho bij zijn jeugdclub Santos, het team waar onder meer Pelé en Neymar naam maakten. De pocketspits zat zonder club nadat zijn contract bij het Turkse Basaksehir deze zomer afliep.

Robinho debuteerde in 2002 bij Santos. Hij werd gebombardeerd tot opvolger van Ronaldo, maar zou die verwachtingen nooit helemaal kunnen inlossen. Drie jaar later trok hij naar Real Madrid. Hij zou nadien nog twee keer worden uitgeleend aan Santos, in 2010 door Manchester City en in 2014 door AC Milan.

Op de erelijst van de Braziliaan prijken onder meer landstitels in Brazilië (2002, 2004), Spanje (2007, 2008), Italië (2011), China (2015) en Turkije (2020). Met de Seleçao won Robinho twee keer de Confederations Cup (2005, 2009) en de Copa America (2007).