“Het oude normaal is dood en begraven, we zijn met z’n allen verantwoordelijk”

Geen lockdown, wel snoeiharde en vooral duidelijke maatregelen. De kraakverse regering De Croo I toont eindelijk de politieke moed waar het de voorbije maanden vaak aan ontbrak. De interpretatie en improvisatie gaan eruit, zowel in communicatie als in de aanpak van Covid-19 zelf. Wat er nu op tafel ligt, is duidelijk. Premier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke laten met hun nieuwe aanvalsplan tegen de tweede coronagolf weinig aan de verbeelding over. Het is menens.