Alex de Minaur hakt tegenstand in de pan op eerste dag in Antwerpen tijdens Ultimate Tennis Showdown

Vrijdag stond in de Lotto Arena in Antwerpen de eerste dag van de derde editie van de Ultimate Tennis Showdown (UTS) op de agenda. De Australiër Alex de Minaur voelde zich in zijn sas en won zijn beide partijen ruim.

De Minaur was in de eerste wedstrijd van het experimentele toernooi in elk van de vier gespeelde quarters (4-0) beter dan de Brit Daniel Evans. Nadien deed De Minaur die prestatie over tegen de Spanjaard Pablo Andujar. De laatste partij van de dag, tussen Evans en Andujar, was spannender. Evans haalde het finaal in de quarters met 3-2. Dankzij zijn twee zeges wint De Minaur groep A.

Zaterdag volgen de duels in groep B. De Fransman Richard Gasquet, Spanjaard Feliciano Lopez en Amerikaan Taylor Fritz kijken elkaar in de ogen. De winnaar van deze poule bikkelt zondag tegen De Minaur om eindwinst.

De UTS wordt georganiseerd in aanloop naar de European Open, het Belgische ATP-toernooi dat komende week plaatsvindt. Het toernooi, het geesteskind van topcoach Patrick Mouratoglou, is toe aan zijn derde editie. De UTS-competitie werd dit jaar in het leven geroepen als reactie op het stopgezette tennisseizoen door de coronapandemie. Er wordt gespeeld volgens een aangepast scoreformat, met een tijdsklok en spelers mogen ook contact hebben met hun coach.