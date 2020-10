Patrick Dewael (65) is sinds deze week Kamervoorzitter af. Als gewoon Kamerlid kan hij dus opnieuw burgemeester zijn in Tongeren. Op de eerste dag dat hij de sjerp weer droeg, raakte zijn nieuw plan bekend: hij nodigt Kortessem, Heers en Borgloon uit voor een fusiegesprek. Als die fusie lukt, is die nieuwe stad voor de volgende burgemeester. Want in 2024 stopt hij met politiek. In Brussel én in Tongeren.