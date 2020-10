De kans bestaat dat u in 2025 in een nieuwe, grotere gemeente woont. In Limburg doemt namelijk een nieuwe fusiegolf op. Gouverneur Jos Lantmeeters vindt de fusiegesprekken een prima zaak en wil bemiddelen tussen gemeenten. Fusie-expert Koenraad De Ceuninck (UGent) verwacht een fusiegolf die groter zal zijn dan de vorige.