Voorlopig nog publiek toegelaten in Belgische voetbalstadions

Ons land schakelt opnieuw enkele versnellingen hoger in de strijd tegen het coronavirus. Vrijdagavond maakte het overlegcomité van de verschillende regeringen nieuwe maatregelen bekend. In de Belgische voetbalstadions blijft voorlopig publiek toegelaten.

Frank Vandenbroucke (sp.a) nam vrijdagavond het woord tijdens de persconferentie. “Er zijn protocollen gemaakt met onder meer de cultuur- en de sportsector”, sprak de minister van Volksgezondheid. “Maar we zitten in een moeilijke situatie en eigenlijk moeten die protocollen herbekeken worden. Daar gaan we de komende week onze tijd voor nemen.”

OVERZICHT. Strengere maatregelen aangekondigd: dit heeft het Overlegcomité beslist

Dit weekend is er dus nog beperkt publiek welkom in de Belgische voetbalstadions. Het is maar de vraag of dat ook volgend weekend nog het geval zal zijn. Bij andere sportevenementen die nog doorgaan, mogen nog maximaal veertig supporters aanwezig zijn.

De Pro League laat weten dat ze “zo spoedig mogelijk” gesprekken wil opzetten met de bevoegde ministers, overheden en experten om haar protocollen te herbekijken. “In elk geval moedigt de Pro League iedereen aan om de gecommuniceerde maatregelen zo goed mogelijk op te volgen”, luidt het verder. “Enkel zo zullen we zo snel mogelijk en wenselijk zorgeloos (van in de tribune) van onze favoriete sport kunnen genieten.”

