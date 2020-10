Alexander De Croo: “Cijfers liggen stuk hoger dan in maart en april”

“We zitten in de allerhoogste alarmfase, fase 4. We voeren een ongelijke strijd met het virus”, De Croo. Video: Overlegcomité

Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) moeten we nu allemaal een stapje achteruit zetten om er daarna als samenleving sterker uit te komen. Dat zei hij vrijdagavond op de persconferentie na het Overlegcomité waar strengere maatregelen werden aangekondigd.

Vorige week kondigde de federale regering al een aantal strengere maatregelen aan. “Ondanks het feit dat we maatregelen doorgevoerd hebben, blijft de verspreiding van het virus versnellen”, aldus De Croo. “De stijging is niet enkele percenten. Het gaat om verdubbelingen. Vandaag zijn er bijna 2.000 mensen met COVID in de ziekenhuizen, 372 mensen liggen op de intensieve zorg. Gisteren moesten we afscheid nemen van 35 mensen die overleden zijn aan het virus. De cijfers liggen een stuk hoger dan wat we gezien hebben in maart en april. Ik denk dat we de komende dagen de cijfers zullen zien blijven stijgen. Het is belangrijk om daarvoor te waarschuwen.”

LEES OOK. OVERZICHT. Horeca vanaf maandag vier weken dicht, nog één nauw contact en avondklok

De Croo zegt dat we maar één opdracht hebben: de cijfers naar beneden krijgen. Hij kondigde daarom een reeks nieuwe maatregelen aan: de horeca sluit voor een maand, onze nauwe contacten worden beperkt tot één en er komt een nachtklok tussen middernacht en 5 uur. “Het zijn harde maatregelen, die sommige mensen onrechtvaardig zullen vinden. Het virus raakt ons allemaal, en zeker de allerzwaksten, en daarom moeten wij die maatregelen nemen. De komende weken worden zeer moeilijk, maar als we erger willen voorkomen, moeten we nu actie ondernemen.”