Opnieuw Vlaams steunmechanisme voor ondernemers

Om de nieuwe coronamaatregelen van het Overlegcomité te begeleiden, komt de Vlaamse regering opnieuw met een steunmechanisme voor ondernemers. Wie tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, kan er beroep op doen, meldt minister van Economie Hilde Crevits.

Alle restaurants en cafés waarvoor tot sluiting is beslist, vallen hieronder, laat Crevits weten. De steun bedraagt 10 procent van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode. Die 10 procent is een benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen.

Voor kleine bedrijven ligt het maximumbedrag op 11.250 euro. Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers ligt het maximumbedrag op 22.500 euro.

Ondertussen zijn er voor het eerste Vlaams beschermingsmechanisme al bijna 4.000 aanvragen binnen, voor een bedrag van ruim 16 miljoen euro, meldt Crevits.