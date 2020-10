Sluiting horeca kan op weinig begrip rekenen: “Dit voelt heel onrechtvaardig”

De cafés en restaurants in ons land zullen een maand lang de deuren moeten sluiten. Het is een van de nieuwe coronamaatregelen die het Overlegcomité heeft genomen. Er wordt gevreesd voor een “ongezien financieel bloedbad”.

Bij Horeca Vlaanderen komt de beslissing hard aan. Als er geen bewijzen zijn voor meer besmettingen in de horeca, voelt dit aan als een onrechtvaardige beslissing”, zegt CEO Matthias De Caluwé. “We hadden voorgesteld om uniforme regels toe te passen. Maar volledig alles dicht is snoeihard. We zijn de jojo van de samenleving. Na drie maanden sluiting in het voorjaar heeft de horeca alles op alles gezet om alles veilig te laten verlopen, en dat is ook gelukt, dat bewijzen de cijfers. Dat de horeca nu weer wordt afgestraft voor fouten van anderen, is een loodzware klap”, aldus nog de CEO later in een mededeling van Horeca Vlaanderen. Daarin spreekt de organisatie van een “gitzwarte dag”.

Horeca Vlaanderen wijst met de vinger naar horecabezoekers die de voorbije periode hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen. “Het personeel en het grootste deel van de bezoekers heeft de regels perfect opgevolgd, en droegen een mondmasker als dat nodig was”, gaat De Caluwé verder. “Iedereen die de regels heeft overtreden heeft een verpletterende verantwoordelijkheid en treft zo 61.000 mensen uit de horeca. Ik hoop dat zij vanavond eens goed in de spiegel kijken.”

Volgens Horeca Vlaanderen heeft de horecasector in België in totaal al ongeveer 5 miljard euro omzetverlies geleden door de coronapandemie. “Zonder lockdown in de laatste drie maanden zou daar nog eens minimaal 2,3 miljard euro omzetverlies bovenop komen. En let op, dat is dus zònder lockdown”, benadrukt de organisatie.

De Caluwé pleit er daarom opnieuw voor dat er compensaties komen voor de sector, iets wat premier Alexander De Croo ook toezegde op de persconferentie. “Ik denk dat het de morele plicht is om de mensen erdoor te sleuren financieel. Enerzijds zijn er economische gevolgen. We zitten in de laatste wintermaanden. De eindejaarspremie moet betaald worden. Nu een maand dicht is moordend”, aldus De Caluwé.

Ontstemd

Ook Toerisme Vlaanderen reageert vrijdagavond “bijzonder ontstemd” op de beslissing van het overlegcomité om de restaurants en cafés in ons land vanaf volgende week voor één maand te sluiten.

Volgens CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen is de sluiting in de eerste plaats een bijzonder zware opdoffer voor de uitbaters van horecazaken en hun medewerkers, maar ook voor de toeristische sector in het algemeen. “Ik ben hier absoluut niet over te spreken. Onze sector wordt opnieuw zeer zwaar getroffen, terwijl onze logies en restaurants dag in dag uit al de mogelijke maatregelen hebben getroffen om hun gasten op een veilige manier te ontvangen. Zij worden nu gestraft voor de laksheid in de handhaving van de coronamaatregelen, die op lokaal niveau helaas maar al te vaak het geval is.”

Hotels

De Brussels Hotels Association (BHA) trekt aan de alarmbel. “Wat is nog de reden van het bestaan van de hotels? “, aldus Yves Fonck, CEO van BHA. Hij pleit voor een gelijke behandeling van de hotels en overige horeca.

“Sinds de lockdown hebben de hotels nooit moeten sluiten, maar hebben we wel omzetverliezen gekend van 90 procent of meer per maand. Met de versoepeling van de maatregelen in de maand juni, juli en augustus zagen we de restaurants opnieuw vollopen, weliswaar met minder klanten omwille van de veiligheidsvoorschriften, maar de hotels die bleven leeg”, legt Fonck uit.

“Laten we ook meteen de hotels sluiten en dezelfde steunmaatregelen als de cafés en restaurants geven. Vanaf maandag gaan de hotels beginnen te sluiten, maar we worden niet verplicht om te sluiten en krijgen dus niet dezelfde steunmaatregelen”, benadrukt Fonck.

“Er zijn vandaag nog geen faillissementen uitgesproken, omdat die richtlijn er is vanuit de overheid, er schuldherschikkingen werden geregeld en omdat wij uitstel van betaling op RSZ en andere belastingen hebben gekregen. Maar wij dachten dat we vanaf september opnieuw een bezetting van 40 tot 50 procent zouden hebben. Al is dat er door de tweede golf nooit gekomen”, besluit de CEO van BHA.

Doodsteek

Zelfstandigenorganisatie NSZ begrijpt dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus, maar betreurt “ten zeerste dat de economie en meer specifiek de volledige horecasector geviseerd wordt met een verplichte sluiting gedurende 4 weken”.

“Hiermee straffen we de economie en recente cijfers bewijzen dat zo’n sluiting dramatische gevolgen heeft”, reageert Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Met enkel de economie verstrengde maatregelen op te leggen, zullen we het land niet redden. De hardwerkende zelfstandige wordt gegijzeld en dat kunnen wij niet tolereren.”

Sinds de heropening tot nu hebben cafés volgens NSZ al ruim 40 procent minder omzet dan voor corona. “De verplichte sluiting is de doodsteek voor vele horeca-uitbaters. Zeker wanneer we weten dat een derde onvoldoende reserves had opgebouwd voor corona om een schok zonder bijkomende maatregelen te overleven”, klinkt het. NSZ vreest “een ongezien financieel bloedbad”. “Vorig jaar waren er meer dan 2.000 faillissementen in de horeca. Experten vrezen dat dit nu gemakkelijk 40 procent meer zal zijn”, klinkt het.

NSZ roept op om dringend en gefundeerd in kaart te brengen wat effectief bijdraagt tot de (versnelde) verspreiding van het virus en op basis daarvan gerichte maatregelen te treffen. “Anders blijft dit na al die maanden schieten in het rond zonder het doel - de bestrijding - te raken. Intussen worden wel honderdduizenden zelfstandigen gegijzeld met bestaande en nieuwe maatregelen, terwijl ze al maanden vechten om te overleven. Dit is onaanvaardbaar.”