Gouverneur Lantmeeters: "Doe geen onverantwoorde dingen"

Doe dit weekend geen onverantwoorde dingen, houd u aan nu al aan de nieuwe, strengere regels, die de regering afkondigt en beperk uw contacten. Dat is de dringende oproep van gouverneur Jos Lantmeeters. De situatie in Limburg is deze week zienderogen verslechterd. Het virus is overal en vooral in Midden-Limburg kleurt de kaart donkerrood. Het aantal Covid-patiënten in de Limburgse ziekenhuizen ligt op 52, waarvan 11 op intensieve zorgen. Vanuit Luik, waar de tweede golf lelijk huishoudt, is de vraag gekomen om 5 coronapatiënten in onze provincie op te nemen.