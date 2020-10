“Het verhaal van de fossiele brandstoffen is misschien eindig, maar mensen zullen altijd moeten blijven eten.” Dat zegt Giuliano Bruno van Group Bruno. Group Bruno investeerde de laatste jaren fors in de vernieuwing van z'n Foodcorners. Zo hopen zij de toekomst van het bedrijf te verzekeren. Dit jaar slaan zij ook een nieuwe weg in, met de opening van de eerste Foodcorners in treinstations.