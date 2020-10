Ziekenhuis Oost-Limburg: “Forse stijging cijfers ligt aan superverspreiders”

De positief geteste coronapatiënten hebben bijna allemaal een hoge virale lading van het virus in het lichaam. Dat blijkt uit eigen onderzoek van het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. In het labo zijn de testresultaten van de zomer vergeleken met die van nu. En de uitkomst is ronduit verontrustend. De dosis van het virus in het lichaam ligt in de wintermaanden veel hoger en dat maakt dat de besmetting zich ook veel sneller verspreidt. In onze ziekenhuizen is de alarmfase stilaan bereikt en de dagelijkse werking staat onder druk. Het ZOL schroeft het aantal niet-levensbedreigende operaties met 10 procent terug.