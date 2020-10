OVERZICHT. Horeca vanaf maandag vier weken dicht, nog één nauw contact en avondklok

De bijeenkomst van het Overlegcomité in het Egmontpaleis is afgelopen. De verschillende regeringen hebben er beslist over de verdere aanpak van de coronapandemie in ons land. Zoals verwacht is de zijn strengere maatregelen afgekondigd. Wat is er precies beslist? Een overzicht.

LIVE. Volg hier de persconferentie van het Overlegcomité

Horeca

Het moeilijkste discussiepunt op het Overlegcomité was de aanpak in de horeca. Er gingen verschillende stemmen op om de sector helemaal te sluiten, anderen wilden de sector liever nog ontzien. Toch werd beslist over te gaan tot de volledige sluiting in het hele land: restaurants en cafés moeten vanaf maandag voor minstens vier weken toe. Die maatregel wordt wel na twee weken geëvalueerd.

Er zou een premie komen voor de getroffen zaken. Hoe die regeling precies in zijn werk gaat, is nog niet duidelijk.

Sociale contacten

Onze sociale contacten worden opnieuw beperkt tot één “knuffelcontact”. Dat betekent dat we buiten ons gezin om nog met maximaal één persoon in nauw contact mogen komen. Andere mensen zien mag, al moet men dan steeds een afstand van anderhalve meter bewaren of indien dat niet mogelijk is een mondmasker dragen. Een forse inperking dus: tot nog toe was het toegestaan om met drie personen nauw contact te hebben.

Avondklok

Een nieuwe maatregel is die van de nachtklok. In navolging van buurland Frankrijk zal ook in ons land een straatverbod gelden van middernacht tot vijf uur ’s ochtends. Dat meldt De Tijd en werd aan onze redactie bevestigd.

Telewerken

Het Overlegcomité heeft ook beslist dat thuiswerken vanaf maandag opnieuw verplicht wordt. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. “Al is het juridisch moeilijk afdwingbaar”, klinkt het binnen regeringsbronnen.