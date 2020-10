Advocaat familie marteldode pleit voor doodstraf

"Een klein deel van de gedetineerden in ons land verdient de doodstraf." Dat heeft Bert Vanmechelen, de advocaat van de familie van de vermoorde Hilal Makthout gezegd het TVL Middagnieuws. De jongeman uit Genk werd vorig jaar gemarteld en gedood. In een interview op TV Limburg zei de advocaat daarop dat de daders in de zaak na een eerlijk proces zouden moeten worden afgespoten als dolle honden. Vanmechelen staat nog altijd achter zijn uitspraak. Hij wil het debat over de doodstraf in alle openheid voeren zegt ie, omdat volgens hem de kans op recidive bij enkele criminelen zo groot is dat ze gewoon geen plaats meer zouden moeten krijgen in onze maatschappij.