Daten en ‘casual sex’ is nu verboden in aantal steden van het Verenigd Koninkrijk

De negen miljoen inwoners van Londen zullen binnen geen familie of vrienden meer mogen ontvangen. Dat heeft de burgemeester van de Britse hoofdstad aangekondigd. De maatregel zal ook een grote invloed hebben op het liefdesleven van velen: wie niet samenwoont met zijn of haar liefdespartner, mag die immers niet meer in huis (of bed) verwelkomen.