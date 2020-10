Van der Poel vol vertrouwen voor Ronde van Vlaanderen: “Ik moet niemand vrezen”

Vrijdag blikte Mathieu van der Poel vooruit op de Ronde van Vlaanderen van zondag. De Nederlander had het onder meer over zijn vorm en het incidentje met Wout van Aert na Gent-Wevelgem. “Ik zie Wout en Julian Alaphilippe als mijn grootste concurrenten voor zondag”, aldus de renner van Alpecin-Fenix.

De Nederlander heeft de goeie vorm naar eigen zeggen te pakken. “In de Brabantse Pijl was ik goed, Gent-Wevelgem was misschien iets minder, maar op de cruciale momenten was ik wel mee met de beteren” ...