Asbest vrijgekomen bij hooibrand in stal in Voorshoven

Regio

Woensdagvoormiddag rond 11 uur is een brand uitgebroken in een schuur op een landbouwbedrijf in de Tienderstraat in Voorshoven (Maaseik). Daarbij kwam ook asbest vrij omdat het dak vuur vatte.

