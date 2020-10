Drie makkelijke looks voor Halloween met een mondmasker

Halloween komt eraan: hét geknipte moment om net iets experimenteler te gaan met make-up. Deze beautybloggers op YouTube verklappen in hun tutorials hoe je te werk gaat. De focus ligt telkens op de ogen, die op een griezeltocht boven je mondmasker komen piepen.

Gemaskerde kat

Een makkelijke, glamoureuze Halloween-look voor ogen? Ga voor een perfecte cateye met een fonkelende smokey eye. Om de vorm van de cateye te bepalen, kun je met een dik oogpotlood een schets maken op je bovenste ooglid. Tevreden? Dan kun je in de tweede fase de lijntjes blurren met een penseeltje. Vervolgens kun je met zwart binnen de oogpotloodlijntjes kleuren. Houd de bovenkant van de oogleden grotendeels vrij voor een laag gouden glitter en stickers. Extra effect met valse wimpers die in de uiterste hoeken extra wapperen. Past perfect bij een zwart mondmasker of eentje met dierenprint. Nu gewoon nog een diadeem met kattenoortjes vinden.

Pompoenvrouw

Voor deze look heb je vooral verschillende kleuren oogschaduw nodig in oranje en gele tinten en veel zwarte eyeliner. Breng een primer aan voor je laagje na laagje aanbrengt en wees zeker niet te zuinig met de kleuren. Kam je wenkbrauwen naar beneden en kleur ze in met een zwart potlood. Valse lange wimpers, al dan niet met extra laagje mascara erover, maken je blik intrigerend en een beetje beangstigend tegelijk. Breng met een glitteroogpotlood een blinkend detail aan op het bovenste ooglid en ‘tranen’ onder het oog. Zwarte lippenstift is een leuke extra voor als het masker af mag.

Cruella De Vil

Het verplaatsen van je echte wenkbrauwen maakt deze look helemaal af. Kam ze naar boven en probeer ze met speciale wax voor wenkbrauwhaartjes zo plat mogelijk te krijgen. Hierover komt in de volgende stap bleke foundation, concealer of witte grime. Blend tot de wenkbrauwen onzichtbaar zijn en neem je voorhoofd mee. Teken met een vloeibare eyeliner catooneske wenkbrauwen boven je eigen exemplaren. Eventuele foutjes kun je weg deppen met een extra laagje concealer. Overdrijf daarna gerust met groene oogschaduw. Breng aan tot boven je ooglid en baken af met een zwart lijntje. Groene glitters krikken de Cruella-factor op. Breng nu een heel lichte foundation aan op de rest van het gezicht. Rode lippen zijn een must voor als het mondmasker af gaat. En vergeet uiteraard geen zwart-wittepruik.

Mondmaskers in thema

