Mazda is altijd al een buitenbeentje geweest. Ook de eerste volledig elektrische Mazda ligt lekker dwars, zo blijkt uit een eerste testrit met de MX-30.

Koppig en eigenzinnig. Zo laat Mazda zich misschien wel het best omschrijven. Mazda vaart zijn eigen koers, wars van trends. Zo is Mazda een van de weinige merken met een betaalbare roadster in het gamma ...