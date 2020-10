Helft van wedstrijden in eerste nationale uitgesteld door coronagevallen

Maar liefst vier van de zeven wedstrijden in eerste nationale worden dit weekend uitgesteld. Dender (naar Patro), Luik (naar OC Charleroi), St.-Eloois Winkel (thuis tegen Dessel Sport) en Rupel Boom (thuis tegen Francs Borains) hebben spelers in de kern die positief getest hebben op het coronavirus. “Ik blijf het zeggen: het is voetballen onder Pro League regels of competitie stoppen,” herhaalt Patro-trainer Stijn Stijnen. THES Sport komt wel in actie. De Looienaars maken zaterdagavond de verre verplaatsing naar Mandel United (18u).