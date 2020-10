Twee jongemannen van 22 en 23 jaar zijn vrijdag in Hasselt veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan twee met uitstel, voor deelname aan een groepsverkrachting. Het slachtoffer was een 14-jarige die uit een instelling weggelopen was.

Het meisje was met een vriendin op 9 januari 2016 weggeslopen uit een instelling in Zutendaal. De twee minderjarigen belandden in Lommel en waren op zoek naar een lift terug naar Genk. In een kebabzaak ...