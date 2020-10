Ook dit weekend kan u in het live matchcenter in onze app terecht voor het belangrijkste sportnieuws uit Limburg en ver daarbuiten. U zit bij ons onder meer op de eerste rij voor: het veldrijden in Beringen, de wedstrijden van STVV en KRC Genk, de Belcar in Zolder en uiteraard de Ronde van Vlaanderen.