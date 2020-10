John Legend schrijft aangrijpende boodschap voor vrouw na verlies baby

De Amerikaanse soulzanger John Legend heeft via Instagram een hartverwarmende boodschap geschreven aan zijn vrouw Chrissy Teigen. Het koppel verloor begin deze maand hun ongeboren baby.

“Dit is voor Chrissy. Ik hou zoveel van jou en ons gezin”, zo begint hij zijn bericht. “We hebben samen de hoogste hoogtepunten en laagste dieptepunten ervaren. Het was zo ontroerend en nederig om te zien hoe je onze kinderen draagt. Ik sta versteld van de kracht die je hebt getoond tijdens de meest uitdagende momenten. Wat een geweldig cadeau is het om leven in de wereld te kunnen brengen. We hebben het wonder, de kracht en de vreugde van dit geschenk ervaren, en nu hebben we de kwetsbaarheid ervan diep gevoeld.”

Legend gaat verder dat hij zijn nieuw lied ‘Never break’, dat hij woensdag live speelde op de Billboard Music Awards, heeft geschreven omdat hij ervan overtuigd is dat ze samen, zolang ze op aarde rondlopen, elkaars hand zullen vasthouden en elke test zullen doorstaan. “We hebben elkaar dit zeven jaar geleden op onze trouwdag beloofd, en elke uitdaging die we tegenkwamen, heeft die belofte krachtiger en veerkrachtiger gemaakt. Onze liefde zal blijven. We zullen nooit breken.”

Tot slot bedankt hij iedereen die voor hen gebeden heeft, bloemen, kaartjes en woorden van troost heeft gestuurd. “We voelen en waarderen uw liefde en steun. Bovenal hebben we zoveel verhalen gehoord over hoeveel andere gezinnen deze pijn hebben ervaren, vaak in stilte. Het is een club waar niemand lid van wil zijn, maar het is geruststellend te weten dat we niet de enige zijn. Ik weet zeker dat Chrissy hier nog veel meer over te zeggen zal hebben als ze er klaar voor is. Maar weet dat we jullie dankbaar zijn en dat we jullie en jullie gezinnen liefde sturen.”

Legend en Teigen hebben twee kinderen samen: Luna (4) en Miles (2). Hun derde kindje kreeg de naam Jack mee. Tijdens haar recente zwangerschap was Teigen openhartig over de problemen waarmee ze werd geconfronteerd. Ze vertelde op Instagram Stories dat ze moest platliggen en bloedingen kreeg.