Naar België? Lommel? Dat is toch vlakbij Genk? Joao Carlos (38) kon zijn ogen niet geloven, wanneer de City Group haar toekomstplannen met ‘zijn’ speler ontvouwde. De voormalige Genkspeler haalde Vinicius uit de favela, nu plukken ze samen de dag in ‘Bed en Boterham Carpe Diem’ in Eksel.