Ikea brengt collectie geurkaarsen uit in samenwerking met luxeparfumhuis

De Zweedse meubelketen Ikea brengt in november een collectie geurkaarsen uit in samenwerking met Ben Gorham, oprichter van luxeparfumhuis Byredo. Die lijn wordt opgesplitst in drie categorieën: fris, houtachtig en bloemig. Voor elke neus wat wils, dus.

De zogenoemde Osynlig (wat letterlijk vertaald ‘onzichtbaar’ betekent, red.) focust op gezelligheid in huis. Omdat onzichtbaar design volgens de bedenkers van de geuren je huis tot een thuis kunnen omvormen. “Geur is een essentieel gegeven in huis. Het creëert een gevoel van comfort en veiligheid”, zegt de Zweed Ben Gorham in een persbericht.

Foto: Ikea

In totaal kun je kiezen tussen dertien verschillende geuren om in te zetten. In je living, badkamer of waar je maar wil. Alle kaarsen zit verpakt in een handgemaakte keramische houder met deksel in een aardse tint. Eens de kaars is opgebrand, kun je de houder op verschillende manieren inzetten. Als theelichtjes- of pennenhouder, bijvoorbeeld. Of om haarelastiekjes keurig in op te bergen.

Elke houder knipoogt trouwens subtiel naar de parfumbeleving. Het driehoekje verwijst naar de mix van topnoten, die je eerst ruikt bij een parfum, gevolgd door de middennoten en de basisnoten. De kaarsen - met uitzondering van twee houtige geuren die pas later dit jaar in de rekken liggen - zijn vanaf november te koop in beperkte oplage in de Ikea-winkels. Prijzen schommelen tussen 4,99 en 24,99 euro.