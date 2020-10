Sharon Stone (62) geeft de brui aan daten: “Ik heb het gehad”

De Amerikaanse actrice Sharon Stone stopt met daten. Dat heeft ze gezegd in The Drew Barrymore Show, gepresenteerd door de ‘ET’-actrice zelf.

Sharon Stone heeft onthuld dat ze niet langer op zoek gaat naar een partner en dat standpunt heeft de ‘Basic Instinct’-ster wel heel duidelijk gemaakt. “Ik ben klaar met daten, ik heb het gehad met daten”, zei de 62-jarige actrice. “Ik vind gewoon dat mensen onoprecht zijn en mijn tijd niet waard zijn. Ik geniet meer van mijn me-time en de tijd die ik alleen met mijn kinderen en vrienden doorbreng. Ik wil geen onoprechtheid, ik wil geen spelletjes spelen”, voegde Stone eraan toe.

De ster zei dat ze niet weet hoe ze haar gevoelens op een politiek correcte manier moet verwoorden en hield het op de volgende conclusie: “Ik heb echt goede mannelijke vrienden, maar als het gaat om emotionele volwassenheid in relaties, heb ik het gevoel dat mannen en vrouwen zich op verschillende plekken bevinden.” Aan het eind evan het gesprek maakte ze een grapje. “Dus dit is mijn vriendje”, zei ze terwijl ze haar hondje Bandit toonde in de camera.

Sharon Stone, die in 2005 bekendmaakte dat ze biseksueel is, trouwde twee keer. Beide huwelijken eindigden draaiden uit op een scheiding. De ster heeft drie geadopteerde zonen Quinn (14), Laird (15) en Roan (20).