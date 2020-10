De Lommelse carnavalsverenigingen en het stadsbestuur hebben in overleg besloten om de geplande stoet op 14 februari in het Lommelse centrum te annuleren.

“Begin januari zullen we opnieuw met onze groepen en het stadsbestuur samenzitten om te bekijken wat wel mogelijk is. We werken achter de schermen aan een coronaveilig alternatief. Meer info volgt hierover ...