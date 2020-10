Van Gucht: “Denk niet: we gaan er nog even van profiteren dit weekend”

Het aantal ziekenhuisopnames is in een week tijd met 101 procent gestegen. Tussen 9 en 15 oktober waren er gemiddeld 193 ziekenhuisopnames. Dagelijks komen er 5.976 nieuwe besmettingen bij en er sterven gemiddeld bijna 23 mensen aan de gevolgen van covid-19. Om 11 uur geeft het Crisiscentrum meer uitleg op een persconferentie. U kunt die hierboven live volgen.

De regering gaat deze namiddag de coronabarometer voorstelen en strengere maatregelen afkondigen. Nieuwe maatregelen zijn nodig, zegt epidemioloog Yves Van Laethem. “De cijfers zijn niet goed.”

Viroloog Steven Van Gucht beaamt dat. Hij spreekt van een belangrijke dag. “Dat strengere maatregelen nodig zijn, blijkt uit de cijfers. Alle indicatoren staan op rood. Maar we weten wat we moeten doen.” De viroloog vraag daarbij om geen extra plannen te maken voor het weekend. “Denk niet: we gaan er nog even van profiteren. Hoe vroeger we ons aanpassen, hoe sneller we het virus bij zijn nekvel pakken.”

Dagelijks worden er 5.976 nieuwe besmettingen vastgesteld.”‘Dat is een aanhoudende toename 96 procent in vergelijking met de week ervoor. Maandag is een dagrecord van 8.582 besmettingen vastgesteld.”

De gemiddelde leeftijd evolueert volgens Van Gucht geleidelijk naar boven. ‘Het meest aantal besmettingen zien we nog altijd bij de twintigers, maar de cijfers nemen sneller toe bij de dertig- tot zeventigjarigen.’

De provincie Luik heeft het Brussels Gewest intussen voorbijgestoken als regio met het hoogste aantal besmettingen.

Het percentage positieve testen blijft toenemen, zegt Van Gucht. Van alle uitgevoerde testen leverde bijna 13 procent een positief resultaat op. In Brussel en in Luik zijn er uitschieters van tot twintig procent.

Ook de ziekenhuiscijfers nemen dag na dag toe. Tussen 9 en 15 oktober waren er gemiddeld 193 ziekenhuisopnames. Bijna 2.000 mensen liggen in het ziekenhuis, waarvan 327 op intensieve zorg. "De bezetting op intensieve zorg neemt nog wat sneller toe en verdubbelt nu elke elf dagen. Binnen de week overschrijden we - indien de huidige stijging aanhoudt - de kaap van 500 patiënten op intensieve zorg, begin november de kaap van 1.000 bedden. "

De voorbije week stierven gemiddeld 23 mensen aan de gevolgen van covid-19. Een toename van negentig procent. "Er zijn al verschillende dagen geweest met meer dan dertig overlijdens per dag."

De viroloog ging ook in op de situatie in de woonzorgcentra. "Het aantal nieuwe besmettingen is half september beginnen te stijgen."

